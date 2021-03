vor 17 Min.

MZ-Leser beim Thema Garten gespalten

Knapp die Hälfte hat einen „grünen Daumen“

Der Winter bietet uns im Unterallgäu gerade noch einmal ein Zwischenspiel. Doch eigentlich ist seit Anfang März die Gartensaison eröffnet. Der Frühling hat an einzelnen Tagen auch bereits sein sonnig-warmes Gesicht gezeigt. Viele Hobbygärtner warten bereits darauf, wieder viel Zeit in ihrem Garten zu verbringen. Doch das gilt nicht für alle Unterallgäuer. In unserer Online-Umfrage wollten wir von den MZ-Lesern wissen, ob sie einen „grünen Daumen“ haben.

Insgesamt wurde 208 Mal abgestimmt – und die Auswertung zeigt ein geteiltes Bild. 46 Prozent sagen: „Ja, die Gartenarbeit hat bei mir schon begonnen.“ 96 Mal wurde für diese Option gestimmt.

39 Prozent der Abstimmenden geht es ganz anders: Sie „überlassen das Gärtnern lieber anderen“. Für diese Antwortmöglichkeit wurde 80 Mal abgestimmt. Die übrigen 15 Prozent (32 Stimmen) sagen: „Ich habe leider keinen Garten.“ Die Umfrage ist übrigens nicht repräsentativ. (dosc)

