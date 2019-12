vor 18 Min.

Mit Fackeln zur Waldweihnacht

Die Waldweihnacht in der Teufelsküche.

Auf einer der schönsten Lichtungen Bad Wörishofens wird es romantisch

Die Waldweihnacht in der Teufelsküche beim „Jagdhäusle“ ist fester Bestandteil des Vorweihnachtsprogramms der Kneippstadt. Am Freitag, 20. Dezember, ist es wieder soweit. Die Teufelsküche sei eine der schönsten Waldlichtungen Bad Wörishofens, lobt der Kur- und Tourismusbetrieb, welcher die romantische Veranstaltung zusammen mit den Bayerischen Staatsforsten und dem örtlichen Rotary Club organisiert.

Mit dazu gehört der Klausenverkauf für einen guten Zweck. Das Geld für die Klausen stiftet seit vielen Jahren die Bad Wörishoferin Marlies Steinel. In diesem Jahr kommen die Einnahmen dem städtischen Kindergarten Gartenstadt zugute.

Zur Tradition gehört es auch, dass sich die Gäste gegen 16.20 Uhr am Parkplatz nahe des Cafés Schwermer treffen. Von dort aus geht es dann zu Fuß zur Teufelsküche. Fackeln am Wegesrand sorgen dafür, dass jeder ankommt. Die Gehzeit beträgt nach Angaben des Kur- und Tourismusbetriebs rund 25 Minuten. In der Teufelsküche angekommen, erwartet die Besucher ab 17 Uhr ein weihnachtliches Programm. Bürgermeister Paul Gruschka wird die Gäste begrüßen. Außerdem ist der Musikverein Wiedergeltingen vor Ort und spielt besinnliche Lieder, eine Weihnachtsgeschichte wird vorgetragen und es gibt Ansprachen der Geistlichkeit. Der Eintritt zur Waldweihnacht ist frei.

Bei schlechten Wetterbedingungen kann sich der Veranstaltungsort ändern oder die Veranstaltung abgesagt werden. Darauf weist der Kur- und Tourismusbetrieb hin. Man werde in diesem Fall kurzfristig über Presse und soziale Medien informieren. (mz)