vor 50 Min.

Mit der Robinie sind es 32 Jahresbäume

Im Bad Wörishofer Erholungswald

Von Ludwig Schuster

Wer mit dem Fahrrad die Hermann-Aust-Straße hoch fährt und beim Hotel Sonnenhof in die Hartenthaler Straße einbiegt, kommt man am Ortsende am Café Schwermer vorbei. Etwas weiter beginnt der Bad Wörishofer Erholungswald. An der Abzweigung zum Jagdhäusle geht es geradeaus weiter in Richtung Hartenthal. Hier beginnt die „Allee der Jahresbäume“. Seit dem Jahre 1989 kürt das Kuratorium für Jahresbäume heimischeArten zum Baum des Jahres. Zwölf Verbände und Vereine, wie die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, sind hierfür zuständig. Zusammen mit den Bayerischen Staatsforsten und der Bayerischen Forstverwaltung ist die Stadt Bad Wörishofen bei der Pflanzung von drei Bäumen des jährlich ausgewählten Jahresbaumes mit vor Ort. Die ursprünglich aus Nordamerika stammende Robinie ist Baum des Jahres 2020. Die Pflanze, die bis zu 200 Jahre alt und 30 Meter hoch werden kann, gilt wegen ihrer Anspruchslosigkeit gegenüber der Trockenheit als „Zukunftsbaum beim Klimawandel“. (er)