Momente der Stille und der echten Gefühle

Die „Alpenländische Weihnacht“ im Kursaal holt die Besucher ab und nimmt sie mit in die besinnliche Weihnachtszeit. Der Schauspieler Christian Wolff berührt mit seiner Erzählart alle Generationen

Von Franz Issing

An der Kette kultureller Veranstaltungen der Kneippstadt ist das große Weihnachtskonzert im Jahreslauf sicher eine kostbare Perle. Auch nach 25 Jahren hat die „Alpenländische Weihnacht“ für die treuen Besucher nichts von ihrem Zauber verloren. Für sie ist die Besetzung der Gala mit hochkarätigen Künstlern, wie dem Schauspieler Christian Wolff als Erzähler, dem Blechbläser-Sextett „Ensemble Classic“, dem Tölzer Knabenchor, wie auch den Günzburger Alphornbläsern und Barbara Gasteiger, einer Meisterin an der Tiroler Harfe Garant für ein besinnliches Konzerterlebnis der besonderen Art.

Schon zum „Introitus“ der Inszenierung aus Wort und Musik versetzten Trommelwirbel, Röhrenglocken und Blechbläser das Publikum in festliche Stimmung. Im Wechsel mit adventlichen Gesangs- und Instrumentalstücken las Christian Wolff neben Texten von Silja Walter und Karl Heinrich Waggerl die Geschichte von der Geburt Christi aus Pfarrer Jörg Zinks zeitgemäßer Bibelübersetzung. Vom filigranen Spiel der Harfenistin Barbara Gasteiger begleitet, schilderte der beliebte Schauspieler die Stationen der Verkündigung über die Herbergssuche bis zu den Hirten an der Krippe des Jesuskindes so plastisch und fesselnd, dass die gebannten Zuhörer das Wunder jener Nacht vor 2019 Jahren nahezu hautnah miterlebten. Mit seiner von feinem Humor gespeisten Erzählart sprach Wolff sowohl jüngere, wie auch ältere Generationen an. Schließlich mündeten all seine Interpretationen in die Mahnung, „dass der Herr nicht gekommen ist, damit wir klüger, sondern gütiger werden“. „Vielleicht“, so der Mime,“ müssen wir alle ein bisschen ärmer werden, um reich zu sein.“

Nach beeindruckendem Auftritt der Günztaler Alphornbläser bescherte die Harfenistin Barbara Gasteiger den Besuchern mit filigranem Spiel Hörerlebnisse der besonderen Art. Ihre Soli „Winterabend“ und „Bauernmenuett“ stellten sich als Harfenkunst vom Feinsten heraus. Ergreifende melodische Wendungen und lebendig herausgearbeitete Details wiesen sie zudem als gefühlvolle Ensemble-Begleiterin aus. Weil sie die Dominanz ihrer Parts nur anklingen ließ, wo es geboten war.

Seinem guten Ruf locker gerecht wurde auch der Tölzer Knabenchor. Wie vom Publikum erwartet ertönten „Adeste Fideles“ und „Tochter Zion freue dich“ glockenhell aus 32 goldenen Kehlen. Mal intonierten die jungen Sänger freudig die Salzburger Volksweise „Heißa Buama, lobet Gott“, mal glänzten sie als Solisten und mit Dreigesängen bis zum krönenden „Andachtsjodler“ mit den Bläsern. Zart, fast schwebend kamen Weisen, wie der „Mürztaler Engelruf“ oder „Still, still, still, weils Kindlein schlafen will“ daher. Mit ihren krachledernen Kniebundhosen und rot karierten Hemden passten die Tölzer Chorknaben so recht in die „Alpenländische Weihnacht“ und garantierten ästhetische Transparenz.

Mit festlicher Musik kündigte auch das „Ensemble Classic“ die Ankunft des Retters an. Die teilweise von Winfried Roch arrangierten Kompositionen, wie das berühmte „Largo“ aus Antonio Vivaldis „Der Winter“ ließen aufhorchen. Präzise und wohldosiert kamen die Klanggebilde der Brass-Künstler auch im Zusammenspiel mit den Tölzer Sängerknaben von den Notenpulten. Viele von vorweihnachtlicher Terminflut gestresste Besucher - unter ihnen auch Bürgermeister Paul Gruschka - genossen es sichtlich, einmal in einen stillen „Winkel“ abbiegen zu können. Beim Finale waren sie gar versucht in die Weihnachtslieder „Oh du Fröhliche“ und „Stille Nacht“ einzustimmen. Schließlich brandete begeisterter Beifall aus – als Dank für ein Konzert, das zu Herzen ging.

