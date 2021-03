vor 9 Min.

Neuer Wanderführer für das Unterallgäu erschienen

Der Wanderführer "Einfach wanderbar" stellt mehr als 25 familientaugliche Touren im Unterallgäu vor. Dabei beantwortet er die wichtigsten Fragen, die sich Eltern vor einer Wanderung stellen.

Zusammen mit ihren Familien waren Stefanie Vögele und Sandra Baumberger in den vergangenen Monaten viele Kilometer im Unterallgäu unterwegs und haben sich dort nach familientauglichen Wandertouren umgesehen. Denn die sind oft gar nicht so leicht zu finden: Wie lange wird man mit Kindern voraussichtlich unterwegs sein? Gibt es an einem heißen Sommertag auch genügend Schatten? Sind die Wege mit Kinder- oder Bollerwagen befahrbar? Wie sieht es mit Brotzeitplätzen oder einer Einkehrmöglichkeit aus? Und vor allem: Macht die Wanderung nicht nur den Erwachsenen, sondern auch den Kindern Spaß?

All diese Fragen beantworten die beiden in ihrem Wanderführer „Einfach Wanderbar – 25 Touren mit Kindern im Unterallgäu“, den der Hans-Högel-Verlag zusammen mit dem Landkreis Unterallgäu herausgegeben hat. Für das Buch haben sie 25 Touren mit mehreren Varianten ausgewählt – vom echten Kurztrip bis hin zur Tagestour. Neben einer Tourenbeschreibung gibt es kurze Informationen zu Wissenswertem am Wegesrand, etliche Tipps, mit denen auch auf längeren Strecken bestimmt keine Langeweile aufkommt, viele Fotos und natürlich jeweils eine Karte, mit der man die Wanderungen auch selbst je nach Tagesform verlängern oder abkürzen kann.

Sowohl Einheimische als auch Touristen können im Unterallgäu jede Menge entdecken

Die Autorinnen sind im Unterallgäu aufgewachsen und dem Landkreis auch beruflich verbunden: Stefanie Vögele arbeitet in der Pressestelle des Landratsamtes, Sandra Baumberger ist MZ-Redakteurin. Sie sind überzeugt davon, dass hier sowohl Einheimische als auch Touristen jede Menge entdecken können: Den magischen Steinfelsen bei Markt Rettenbach zum Beispiel, den abenteuerlichen Römerturm bei Oberschönegg, den „Geburtsort“ der Kammel bei Erisried, die faszinierende Landschaft, die die Iller zwischen Legau und Bad Grönenbach gestaltet hat und – vor allem wenn man sich Zeit nimmt und die Augen offen hält – noch einiges mehr. Auf 92 Seiten im rucksacktauglichen Softcover zeigen die beiden, dass es auch vor der eigenen Haustür etliche schöne Ausflugsziele gibt. Die eignen sich im Übrigen nicht nur für Familien mit Kindern, sondern auch hervorragend für Senioren.



"Einfach wanderbar" ist im Hans-Högel-Verlag erschienen und in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim und Bad Wörishofen, dem Buchhandel sowie online bei mindelheimer-zeitung.de/shop erhältlich. (mz)

