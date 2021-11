Oberauerbach

13:00 Uhr

Bei St. Mauritius in Oberauerbach knirscht es im Gebälk

Die Gerüstbauer haben bereits ganze Arbeit geleistet und beste Voraussetzungen für die Sanierung der Pfarrkirche St. Mauritius in Oberauerbach geschaffen.

Plus Das Gotteshaus in Oberauerbach wird erstmals seit 1949 gründlich saniert. Was alles zu tun ist.

Von Franz Issing

Wenn alles nach Plan läuft, erstrahlt die im Jahre 1506 erbaute Pfarrkirche St. Mauritius im Mai nächsten Jahres innen wie außen in neuem Glanz. Die Gerüstbauer haben bereits ganze Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass jeder Punkt der Fassade gut erreichbar ist. Doch es gibt noch viel zu tun.

