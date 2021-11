Ottobeuren

17:36 Uhr

Ottobeurer ist "Pate der Nacht" und berät Gemeinden, Firmen und Privatleute

So sieht es aus, wenn die Ottobeurer Basilika nachts nicht beleuchtet ist. Das Bild stammt von Robert Blasius von den Paten der Nacht, die sich für die Reduzierung von Lichtverschmutzung in der Nacht einsetzt.

Plus Lichtverschmutzung schadet Menschen und Tieren. Seit 2019 gibt es die bundesweit tätige Organisation „Paten der Nacht“, die sich für mehr Dunkelheit einsetzt. Warum Robert Blasius dabei mitmacht.

Von Johannes Schlecker

Ihr Name erinnert ein wenig an einen Gruselfilm. Doch vor den „Paten der Nacht“ muss man sich nicht fürchten, zumindest dann nicht, wenn man sparsam mit der Beleuchtung umgeht. Seit 2019 gibt es die ehrenamtliche Organisation. Ihr Ziel: die Lichtverschmutzung in Städten und Gemeinden zu reduzieren. Unter Lichtverschmutzung versteht man die Aufhellung des Nachthimmels durch menschengemachtes künstliches Licht. Ein Mann der ersten Stunde ist Robert Blasius aus Ottobeuren.

