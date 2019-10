Pater Michael als Vorbild und Vorreiter

Plus Pater Michael feiert sein Silbernes Priesterjubiläum: Nicht nur mit der Gründung der ersten Pfarreiengemeinschaft setzte er Maßstäbe.

„Ich danke euch, dass ihr mich schon 21 Jahre getragen und ertragen habt“ rief Pater Michael Darlyvilla den Gläubigen zu. Dieses Kompliment ging den Kirchenbesuchern wie Honig runter. Denn sie schätzen den indischen Ordensmann als einen „Seelsorger wie aus dem Bilderbuch“.

Ohne ausländische Priester wie Pater Michael wäre ein intaktes kirchliches Leben nicht möglich

Entsprechend gut besucht war auch der Festgottesdienst, den der Ettringer Pfarrer anlässlich seines silbernen Priesterjubiläums bei Kaiserwetter und gemeinsam mit Pater Binu und seinem Studienfreund Dekan Thomas Rauch aus Bobingen in der Pfarrkirche St. Martin feierte. Der indische Ordensmann im weißen Habit hat die Hälfte seines Lebens in Deutschland verbracht.

In seiner Predigt machte der Bobinger Stadtpfarrer deutlich, dass ein intaktes kirchliches Leben in der Diözese Augsburg ohne die 700 ausländischen Priester, davon 150 aus Indien, nicht mehr möglich wäre. Pater Michael nannte er einen leidenschaftlichen Lehrer des Glaubens und einen guten Hirten, der den Dienst an der Einheit des Christentums sehr ernst nimmt und den Menschen liebevoll und freundlich begegnet.

So gesehen wurde der Dankgottesdienst zu einem eindrucksvollen Fest des Glaubens, bei dem es auch viel zu lachen gab und der ob seines exakt auf den Jubilar zugeschnittenen Verlaufes auch innerlich bewegte. Dafür sorgten unter anderem die Blaskapelle Ettringen, der Frauenchor „Auftakt“, die Kinderchöre aus Ettringen und Markt Wald, wie auch etwa 90 Ministranten, die Pater Michael musikalisch Mut machten: „Geh deinen Weg ohne Angst und voll Vertrauen, dass Gott mit dir geht, darauf kannst du vertrauen“, versicherten sie ihm.

Alle wollten Pater Michael persönlich die Hände schütteln

Nach der Eucharistiefeier hatten Gläubige wie auch Vertreter der Vereine bei einem Stehempfang im Pfarrheim Gelegenheit, mit Pater Michael ins Gespräch zu kommen, ihm die Hand zu schütteln und Geschenke zu überreichen. Die Schlange der Gratulanten war fast endlos lang und so mussten die Grußredner längere Zeit warten, bis sie an der Reihe waren. „Wir freuen uns, einen so engagierten Seelsorger in unserer Mitte zu haben“, schwärmte der Ettringer Pfarrgemeinderatsvorsitzende Armin Weh, während Bürgermeister Robert Sturm dem indischen Priester bestätigte: „Sie haben Schwung in das kirchliche Leben gebracht und es auch geschafft, dass die von Ihnen gegründete Pfarreiengemeinschaft Ettringen-Siebnach-Immelstetten nach einer Testphase im Bistum Augsburg in Serie ging.“

„Wir mögen Sie sehr“, bemerkte der Rathauschef und scherzte: „Eigentlich hätte ich erwartet, dass die Diözese Ihnen angesichts der langen Wege, die Sie zurücklegen müssen, einen Helikopter schickt.“ Und was der Bürgermeister noch anmerkte: „Mit seiner karitativen Gesinnung hat Pater Michael bei uns und auch in seiner indischen Heimat viel Gutes bewirkt.“ Eine brechend volle Kirche bewies, das dies keine Übertreibung war.