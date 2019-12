Prozess am Amtsgericht: War es eine Vergewaltigung?

Plus Weil er eine Frau vergewaltigt haben soll, steht ein 51-jähriger Mann vor Gericht. Lange steht Aussage gegen Aussage - dann fällt ein überraschendes Urteil.

Vergewaltigungsprozesse sind schwierig, weil es meist nur die Beteiligten, aber keine Zeugen gibt. Ähnlich lief es nun vor dem Schöffengericht am Memminger Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Nicolai Braun: Während eine Frau behauptete, von einem Mann in einen Raum und dann aufs Bett gedrückt worden zu sein, erklärte dieser, die Frau sei freiwillig mit ins Schlafzimmer gegangen, wo es dann zum Geschlechtsverkehr gekommen sei. Es stand Aussage gegen Aussage.

Nachdem mehrere Zeugen vernommen worden waren, schien Folgendes festzustehen: Im Sommer dieses Jahres kam der 51-jährige Angeklagte als Fahrer eines Getränkeheimdiensts zu einer Wohnung, in der die Geschädigte als Pflegerin arbeitete. Er habe versucht, mit der Frau anzubandeln, wollte wiederkommen und mit ihr einen Kaffee trinken. Bei der Polizei hatte die Frau angegeben, er sei noch am gleichen Tag wieder gekommen.

Prozess vor Amtsgericht: Kam es nach dem Ausflug zur Vergewaltigung?

Wie sich beim Prozess herausstellte, stand er wohl einen Tag nach der Getränkeauslieferung wieder vor der Tür. Obwohl die Geschädigte, wie sie vor Gericht immer wiederholte, eigentlich nicht mit ihm mitgehen wollte, stieg sie dennoch in sein Auto. Anstatt ins Café sei der Angeklagte aber zu seiner Wohnung gefahren. Dort sei es zu Annäherungsversuchen gekommen, die sie zurückgewiesen habe. Da ihre Mittagspause beschränkt sei, ließ sie sich bald wieder nach Hause fahren. Beim ersten Ausflug sei nichts passiert.

Auch beim zweiten Mal stieg sie in sein Auto und wieder sei der Angeklagte in seine Wohnung gefahren. Dort habe sie der Angeklagte ins Schlafzimmer bugsiert, aufs Bett gedrückt und sich auf sie gesetzt. Auf Nachfrage erklärte die Frau, dass während des Aktes keine Kommunikation stattgefunden habe.

Vergewaltigung: Hat der Mann die Pflegerin eingeschüchtert?

Die Version des Mannes ist eine andere: Er sagte vor Gericht, es habe keine Gewaltanwendung gegeben. Die Frau habe sich auf ihn gesetzt. Nach dem Geschlechtsverkehr habe sich die Pflegerin wieder angezogen und er habe sie nach Hause gefahren. Einen Tag später habe er ihr sogar eine Handynachricht geschickt.

Die Pflegerin erstattete tags darauf Anzeige bei der Polizei wegen Vergewaltigung – und es kam zur Anklage. In der Vernehmung wollten Richter Nicolai Braun und der Verteidiger Dr. Manfred Pösl wissen, warum die Frau trotz ihres Widerwillens ins Auto eingestiegen war. Sie behauptete, der Angeklagte habe sie eingeschüchtert. Außerdem hätten zwei Nachbarn vom Balkon das Treffen beobachtet und ihr zugerufen, nicht ins Auto einzusteigen. Das Ehepaar bestätigte diese Aussage vor Gericht nicht: Man habe zwar beobachtet, wie die Frau ins Auto gestiegen sei, man habe aber mit ihr kein Wort gesprochen. Und „Zwang“ hätten sie ebenfalls nicht registriert.

Vergewaltigung? Staatsanwaltschaft und Verteidigung fordern Freispruch

Es folgte die nächste zweifelhafte Aussage der Frau: Bei der Fahrt sei ihnen ein Polizeiauto entgegengekommen. Sie habe die Polizisten auf ihre Notlage aufmerksam machen und winken wollen, so die Frau, dann aber habe sie im Handschuhfach eine Pistole entdeckt und sich nicht mehr getraut. Von dieser Begebenheit hatte sie in ihren Vernehmungen bei der Polizei nichts erzählt. Auch von einem Mann vor der Wohnung des Angeklagten, vor dem sie sich gefürchtet habe, erzählt sie erstmals vor Gericht. Unklar blieb auch, wie der Angeklagte an die Handynummer der Geschädigten kam. Er behauptete, sie habe sie ihm beim ersten Treffen gegeben, während die Frau dies bestritt.

All dies veranlasste Staatsanwalt Sebastian Murer dazu, einen Freispruch für den Angeklagten zu fordern. Der Fall sei sehr schwierig: Die Frau fühle sich „vergewaltigt“, weil sie eigentlich nicht mit dem Mann schlafen wollte. Im rechtlichen Sinne sei aber eine Vergewaltigung schwer nachzuweisen: Es habe keine Kommunikation gegeben und sie habe sich auch nicht gewehrt. Dem schloss sich auch Rechtsanwalt Dr. Manfred Pösl an – ebenso wie Richter Braun, der den Freispruch verkündete. Der Haftbefehl gegen den Angeklagten wurde aufgehoben und es steht ihm für die Zeit seit Juni dieses Jahres in Untersuchungshaft eine Entschädigung zu.