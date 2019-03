16:00 Uhr

So hat ein Unterallgäuer fast zehn Kilo weggefastet

Was passiert, wenn man in der ganzen Fastenzeit nur Flüssiges zu sich nimmt?

Wir begleiten einen Mann, der in der Fastenzeit nichts außer Tee, Gemüsesaft und Zwiebelsuppe zu sich nimmt - bislang mit beeindruckenden Ergebnissen.

Von Daniela Polzer

„In den ersten Tagen habe ich mich schon manchmal gefragt, warum ich das eigentlich mache“, erzählt Norbert Baur über den Beginn seiner radikalen Fastenkur. Auf dem Speiseplan des 53-Jährigen steht während der Fastenzeit nichts außer Tee, Gemüsesaft und Zwiebelsuppe. Wir haben bei dem Amberger nachgefragt, wie es ihm nach den ersten paar Wochen geht.

Manche fragen nach, andere lächeln

Körperlich waren die ersten Tage für Baur kein Problem. Er hatte eher Schwierigkeiten gedanklich dran zu bleiben. Allerdings werde auch das immer leichter, sagt er. In der kurzen Zeit hat Baur schon fast zehn Kilo abgenommen. Eine große Hilfe ist für den 53-Jährigen sein Abreißkalender: Hier kann er jeden Tag ein Blatt wegnehmen und ist seinem Ziel wieder ein Stückchen näher. „Vor allem der Montag ist super, da kann man fürs Wochenende gleich mit abreißen!“, freut er sich. Seine Arbeitskollegen äußern sich kaum zu seiner neuen Essensgewohnheit. Manche fragen nach, andere lächeln, aber jeder akzeptiert die ausgefallene Fastenkur des Kollegen. „Die anderen essen ihr Mittagessen und ich meins, das ist für alle so in Ordnung“, beschreibt Baur die Stimmung im Pausenraum. Auch wenn er bei Freunden zu besuch ist, hat er kein Problem damit, beim Essen mit dabei zu sitzen. „Ich trinke dann einfach meinen Tee“, sagt Baur.

