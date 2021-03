vor 42 Min.

Streit im Unterallgäu endet mit einem Sturz vom Dach

Warum es für ein junges Paar trotzdem noch ein Happy-End gab.

Ein Streit zwischen einem Pärchen führte am Sonntagabend zu einem Kletterunfall mit Happy-End – und das gleich in zweierlei Hinsicht.

Sie waren angetrunken und gerieten sich in die Haare

Wie die Polizei jetzt mitteilte, waren ein 25-jähriger Mann und seine 20 Jahre alte Freundin angetrunken und gerieten in Streit. Der junge Mann warf seine Freundin raus und wollte sie abholen lassen. Die 20-Jährige jedoch versuchte, über das Dach wieder in die Wohnung einzusteigen. Dabei rutschte sie aus und stürzte einige Meter tief vom Dach. Glücklicherweise landete sie jedoch in einer mit Wasser gefüllten Grube. Sie wurde deshalb nur leicht verletzt, trotzdem aber vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Schock saß so tief, dass der Streit gleich vergessen war

Im Ermittlungsbericht hielten die Polizeibeamten ausdrücklich fest, dass die beiden jungen Leute infolge des Unfalls derart schockiert, aber auch glücklich über den glimpflichen Ausgang waren, dass der Streit zwischen ihnen sofort beigelegt war und beide wieder versöhnt und vereint sind. (mz)





