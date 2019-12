14:00 Uhr

Unbekannter Radler zwingt Autofahrer zu Vollbremsung

22-Jähriger Autofahrer war ohne Führerschein und ohne Erlaubnis der Autobesitzerin unterwegs.

An einem Verkehrsschild endete die Fahrt für einen 22-jährigen Autofahrer, der am Sonntagmittag, 8. Dezember, auf der Staatsstraße 2015 im Kreisverkehr zur Ramminger Straße unterwegs war. Der 22-Jährige gab später bei der Polizei an, dass beim Einfahren in den Kreisverkehr plötzlich ein Radfahrer auf der Fahrbahn war und er deshalb nur mit einer Vollbremsung einen Unfall habe verhindern können. Dabei verlor er aber die Beherrschung über seinen Opel, der nach rechts von der Straße abkam und dann gegen das Verkehrsschild krachte. Der Schaden wird auf insgesamt rund 1500 Euro geschätzt. Der Radler habe sich dann aus dem Staub gemacht, so der 22-Jährige zur Polizei. Die Beamten stellten dann bei der Unfallaufnahme fest, dass der 22-jährige Mann nicht nur keinen Führerschein besitzt, sondern auch ohne Wissen der Fahrzeughalterin mit dem Pkw unterwegs war. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei dringend Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800.