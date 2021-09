80-Jähriger Unterallgäuer fühlt sich von Dachdeckern betrogen

Ein Senior aus dem Unterallgäu ist sich sicher, von zwei Handwerkern über den Tisch gezogen worden zu sein. Vor Gericht gestaltet sich die Wahrheitsfindung allerdings schwierig

Zwei Männer mussten sich vor dem Memminger Amtsgericht wegen Betrugs verantworten. Weil sich der 80-jährige Zeuge aber nur sehr ungenau an die Vorgänge erinnern konnte, die zu der Anzeige geführt hatte, nahm die Verhandlung eine überraschende Wende.

Ursprünglich sollten nur die Firstziegel ausgetauscht werden

In der Anklageschrift schilderte der Staatsanwalt die Vorwürfe wie folgt: Der Geschädigte habe im Frühjahr 2019 die beiden Angeklagten, die an einem Nachbarhaus am Dachstuhl tätig waren, gebeten, die Firstziegel an seinem Haus zu untersuchen und gegebenenfalls zu erneuern oder zu befestigen. Daraufhin sei einer der beiden auf das Dach gestiegen und habe Fotos gemacht. Dem Geschädigten sei daraufhin erzählt worden, die Schäden würden nicht nur den First, sondern auch die darunter liegenden Dachlatten betreffen, diese seien beschädigt und müssten ausgetauscht werden.

Nach der Reparatur ließ der Angeklagte die Latten dann von einer Zimmermeisterin untersuchen und die stellte fest, dass die Latten keineswegs kaputt waren und noch etliche Jahre gehalten hätten. Dies bestätigte sie auch als Zeugin vor Gericht. Als Reparaturkosten waren 8000 Euro vereinbart worden. 4000 hatte der Geschädigte gleich in bar bezahlt – und fühlte sich nun betrogen.

Die Beweisaufnahme von Richterin Barbara Roßdeutscher gestaltete sich dann aber als sehr schwierig. Die Angeklagten erklärten, der Kläger habe sie während der Arbeiten am Haus gegenüber angesprochen, sich auch seinen Dachfirst anzuschauen. Einer der beiden stieg aufs Dach und fotografierte den First. Dass dieser sanierungsbedürftig war, stand außer Frage. Auf dem Bild waren außerdem dunkle Stellen zu sehen, bei denen es sich auch um schadhaftes Holz hätte handeln können.

Wer hat wem wie viel Geld gegeben?

Anschließend unterschrieb der 80-Jährige den Auftrag, auf dem ihm 8000 Euro in Rechnung gestellt wurden. Die Hälfte davon will er gleich an Ort und Stelle bezahlt haben, ohne dafür eine Quittung bekommen zu haben. Auf Nachfragen konnte er allerdings nicht mehr sagen, wem er das Geld gegeben und wer überhaupt auf dem Dach gearbeitet hatte. Erschwert wurde die Wahrheitsfindung zudem dadurch, dass der Kläger von insgesamt drei Männern sprach. Der Firmenchef war jedoch krank und hatte die Baustelle nicht besucht.

Nach einer Stunde Beweisaufnahme kapitulierte der Staatsanwalt deshalb und forderte, die beiden Angeklagten freizusprechen. Er sei davon ausgegangen, dass der Mann getäuscht worden sei und deshalb den Auftrag vergeben habe. Das habe sich in der Verhandlung aber nicht nachweisen lassen.

Richterin Roßdeutscher sah das genauso. Es stehe zwar im Raum, dass der ältere Mann über den Tisch gezogen wurde, aber die Verhandlung habe nicht ergeben, von wem. „Ich kann keinem der Angeklagten einen Tatbetrug zu ordnen“, sagte sie weiter und sprach deswegen die beiden Angeklagten vom Vorwurf des Betruges frei. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.