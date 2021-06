Achtung, Baustellen! Auf diesen Kreisstraßen müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen

In Ottobeuren, Markt Rettenbach und Bronnen stehen einschneidende Bauarbeiten an. Es geht um die Ortsdurchfahren. Auf die Bewohner kommen Behinderungen zu.

In Ottobeuren, Markt Rettenbach und Bronnen sind in diesem Jahr Bauarbeiten an den Ortsdurchfahrten vorgesehen. Die Maßnahmen waren jetzt Thema im Bauausschuss des Unterallgäuer Kreistags. Tiefbauamtsleiter Walter Pleiner erläuterte, was geplant ist.

Der Ausbau der Sebastian-Kneipp-Straße ( Kreisstraße MN18) in Ottobeuren musste wegen fehlender Fördermittel um ein Jahr auf 2021 verschoben werden. Die Straße soll auf rund 900 Metern vom Parkplatz der Basilika bis zum Ortsausgang in Richtung Wolfertschwenden erneuert werden. Dabei soll sich auch die Verkehrssituation für Fußgänger und Radler verbessern. So wird zum Beispiel der Gehweg verbreitert und der Radweg bis zum Ortsende fortgeführt. Darüber hinaus werden die Ampeln nachgerüstet, die Verkehrsinseln angepasst und drei Busstellplätze bei der Basilika gebaut. Die Kosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Die Marktgemeinde übernimmt die Ausgaben für die Gehwege und Busstellplätze, beteiligt sich am Radweg, an den Verkehrsinseln und an den Stützkonstruktionen. Mit dem Ausbau der Sebastian-Kneipp-Straße ist die Erneuerung der Ortsdurchfahrt abgeschlossen. Den ersten Abschnitt von der Umgehungsstraße bis zur Basilika, die Memminger Straße , hat der Kreis bereits 2012 erneuert.

Eine Mittelinsel soll mehr Sicherheit am Ortseingang von Markt Rettenbach bringen





In Markt Rettenbach wird die Kreisstraße MN32 in der Ortsdurchfahrt und von dort bis nach Gottenau ausgebaut. Der Kreis baut die Fahrbahn auf einer Länge von insgesamt 1,5 Kilometern neu und breiter. Außerdem werden die Gehwege instandgesetzt und es entsteht ein 1,3 Kilometer langer Radweg nach Gottenau. Eine Mittelinsel im Bereich der Verbrauchermärkte am Ortsrand von Markt Rettenbach kommt ebenfalls. Die Kosten für das Projekt betragen insgesamt 1,9 Millionen Euro. Auch hier ist die Beteiligung des Marktes in einer Vereinbarung geregelt, der der Bauausschuss einstimmig zustimmte.





Die Ortsdurchfahrt von Bronnen ( Kreisstraße MN11) hat Risse und andere Schadstellen. Zudem muss sie nach dem Breitbandausbau und dem Einbringen von Wasserleitungen wieder vollständig verschlossen werden. Deshalb soll auf rund 600 Metern eine neue Deckschicht aufgebracht werden, zudem gibt es neue Borde und Rinnen, beschloss der Bauausschuss . Die Kosten belaufen sich auf 140.000 Euro. Die Hälfte übernimmt die Gemeinde. (mz)





