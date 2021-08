Unterallgäu

An Mariä Himmelfahrt treffen sich im Unterallgäu Glaube und Aberglaube

In feierlichen Gottesdiensten werden an „Mariä Himmelfahrt“ Kräuter geweiht, die dadurch besondere Heilkraft bekommen sollen.

Plus Rund um „Mariä Himmelfahrt“ gibt es in der Region viele Bräuche. Der "Große Frauentag" öffnet außerdem die Tür zum Herbst.

Von Josef Hölzle

Mit dem Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August feiern die Katholiken schon seit Jahrhunderten die Aufnahme Mariens in den Himmel. Mariä Himmelfahrt ist ein wichtiger Feiertag in überwiegend katholischen Gegenden. Das kirchliche Marienfest gilt als Tor zum Herbst sowie als ein Festtag, an dem die heilende Kraft der Kräuter und die Besinnung auf die Natur im Vordergrund stehen.

