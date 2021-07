Untergammenried

15:00 Uhr

Tag der Hängematte: Die besten Tipps der neuen Gartenbotschafter

Plus Karin und Franz Henkel aus Untergammenried sind Unterallgäuer Gartenbotschafter. Am heutigen Tag der Hängematte lassen sie die Arbeit auch einmal ruhen. Stattdessen geben sie Tipps für eine reiche Ernte.

Es ist eine wahre Pracht: In den schönsten Grüntönen leuchten Lauch, Sellerie, Kohlrabi, Brokkoli, Karotten, Bohnen, Kartoffeln und Erbsen im Garten von Karin und Franz Henkel aus Untergammenried in drei großen Beeten um die Wette. Von den vielen Kräutern und den Tomaten in den beiden Gewächshäusern ganz zu schweigen. Kein Wunder, dass Karin und Franz Henkel als Gartenbotschafter auserkoren wurden. Am heutigen „Tag der Hängematte“ können sie ihren Garten mal so richtig genießen – und anderen Hobbygärtnern verraten, wie man zu solch einer Gartenpracht kommt.

