vor 34 Min.

Verpackungen kommen jetzt bald in die Tonne

Zum Start der Gelben Tonne im Januar gibt der Landkreis Unterallgäu Tipps zur Abfallentsorgung.

Die Tage des Gelben Sackes sind endgültig gezählt: Ab Januar ist er wie berichtet Geschichte. „Dann müssen die Bürger Verpackungen nicht mehr zum Wertstoffhof bringen, sondern können diese bequem über die Gelbe Tonne entsorgen“, sagt Edgar Putz, Leiter der Kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises Unterallgäu.

In den vergangenen neun Wochen wurden mehr als 44000 Behälter im Kreisgebiet verteilt. Dies entspricht aktuell einem Anschlussgrad von 88 Prozent. Bis zum Jahresende müssen noch über 1200 Korrekturaufträge abgearbeitet werden – das heißt: Müllbehälter abholen beziehungsweise weitere Behälter ausgeben.

Der Abfuhrkalender ist auf der Homepage des Landkreises Unterallgäu zu finden

Die Gelbe Tonne wird künftig alle vier Wochen geleert. „Die Bürger müssen die Tonne am Abfuhrtag an derselben Stelle bereitstellen, wie ihr Restmüllgefäß“, erklärt Putz. Die Abfuhrtermine stehen in der Unterallgäuer Umweltzeitung und im Internet. auf der Seite des Landratsamts. Die Umweltzeitung ist an allen Wertstoffhöfen, in den Rathäusern und im Landratsamt erhältlich.

Bis zum 31. Dezember können Leichtverpackungsabfälle noch an allen Wertstoffhöfen angeliefert werden. Und Putz rät, diese Möglichkeit auch zu nutzen. „Die Gelbe Tonne wird in manchen Gemeinden erst Ende Januar geleert“, erklärt er. In diesen Fällen könnte sonst der Platz im Behälter knapp werden.

Er weist außerdem darauf hin: Wer künftig die Gelbe Tonne nicht nutzen will, kann seine Leichtverpackungsabfälle auch weiterhin zu sieben Wertstoffhöfen im Kreisgebiet bringen. Dies sind die Wertstoffhöfe Babenhausen, Bad Wörishofen, Legau, Markt Wald, Mindelheim, Ottobeuren und die Umladestation Breitenbrunn. Allerdings werde es keine Gelben Säcke mehr geben. Die Verpackungen müssen lose in eigenen Behältnissen oder in transparenten Säcken angeliefert werden.

Die Verpackungen sollen lose in die Gelbe Tonne geworfen werden

Zur Nutzung der Gelben Tonne hat Edgar Putz noch einen wichtigen Hinweis: „Die Verpackungen müssen lose in die Gelbe Tonne geworfen werden. Ein weiterer Sack würde zusätzlichen Abfall produzieren.“

Wer eine Gelbe Tonne an- oder abmelden möchte, kann dies natürlich auch 2019 noch tun. Dafür reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an gelbe-tonne@wrz-hoerger.de oder per Post an WRZ Hörger GmbH & Co. KG, Industriestraße 3 in 89567 Sontheim a. d. Brenz. Ein Formular zur An- und Abmeldung ist auch im Internet unter www.unterallgaeu.de/gelbe-tonne oder bei allen Gemeindeverwaltungen erhältlich. Bei Fragen gibt die Firma WRZ Hörger Auskunft unter der Telefonnummer 07325/ 9606-31. (mz)

