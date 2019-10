vor 41 Min.

Viel Zustimmung zu Sanierungsplänen von Feneberg

Die Supermarktkette Feneberg kann nun ihr Sanierungskonzept umsetzen. Unser Bild zeigt eine Filiale in Buchenberg (Oberallgäu).

Banken und Pensionssicherungsverein unterstützen das Vorhaben der Supermarktkette. Doch nicht nur deshalb atmete der Geschäftsführer auf.

Von Uli Hagemeier

Alle wichtigen Partner haben zugestimmt, nun kann die Supermarktkette Feneberg ihr Sanierungskonzept umsetzen: Auch der Pensionssicherungsverein hat Ende vergangener Woche grünes Licht zu den Plänen gegeben und wird für vier Jahre die Betriebsrenten ehemaliger Feneberg-Mitarbeiter zahlen. Neben hohen Investitionen in die Filialen und die Metzgerei waren es vor allem die Betriebsrenten gewesen, die Feneberg finanziell unter Druck gebracht hatten. Die Rückstellungen dafür belasten die Bilanz mit etwa 70 Millionen Euro.

Eine wichtige Säule der Sanierung sind die gut 3000 Mitarbeiter. Je nach Verdienst müssen sie auf Beträge zwischen 3,2 und 4,3 Prozent ihres Bruttogehalts verzichten (die unterste Einkommensstufe und Auszubildende ausgenommen). „97 Prozent unserer Mitarbeiter haben der Vereinbarung zugestimmt“, sagt Geschäftsführer Hannes Feneberg, „dafür bin ich sehr dankbar. Es hat mich zutiefst beeindruckt, wie die Mitarbeiter zum Unternehmen stehen“. Auf der Führungsebene habe es keine Abwanderung gegeben.

Feneberg will 15 neue Märkte bauen und bestehende modernisieren

Die Familie Feneberg beteiligt sich mit einem zweistelligen Millionenbetrag an der Restrukturierung, auch die Sparkasse Allgäu als Hausbank hat neue Kredite bewilligt. Das Unternehmen braucht Geld für „moderates Wachstum“: 15 neue Märkte sind in Planung, fünf davon werden von bestehenden Standorten verlagert. Andere bestehende Filialen sollen modernisiert werden. Das Sortiment aller Filialen soll im Bereich der Discounterpreise ausgeweitet werden. Insgesamt rechnet der Geschäftsführer mit Kosten von 70 bis 80 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren.

Feneberg hat einige Aufgaben an Edeka ausgelagert, beispielsweise bei der Logistik: Die regionalen Sortimente werden weiter von den Feneberg-Lastwagen bewegt, ein großer Teil des Standardsortiments kommt von Edeka und dafür nun auch deren Logistik. Die IT wurde ebenfalls zum Teil auf Edeka umgestellt, zum Beispiel das Warenwirtschaftssystem. Hannes Feneberg sagt aber: „Wir führen seit Jahren Edeka-Produkte, sind aber eigenständig und wollen das auch bleiben. Die Kooperation ermöglicht es uns, selbstständig zu bleiben.“

Auch das „Von hier“-Programm mit regional erzeugten Produkten laufe „selbstverständlich“ weiter: „Das ist unsere Lebensversicherung, damit heben wir uns von den Wettbewerbern ab“, sagt Feneberg. Er sei dankbar, dass die 600 Lieferanten besonnen reagiert hätten und die zuverlässige Partnerschaft fortbestehe. Neu in der Geschäftsführung der Supermarktkette ist neben Hannes und Christof Feneberg nun der Unternehmer und Berater Oliver Oechsle aus Düsseldorf. Er kommt nicht aus der Lebensmittelbranche, ist aber vonseiten der Kreditgeber als „Neutraler Dritter“ eingesetzt worden und übernimmt unter anderem die Kommunikation mit den Banken.

