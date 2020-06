vor 21 Min.

Volkshochschule öffnet wieder

Kurse dürfen unter Auflagen wieder stattfinden

Die Volkshochschulen dürfen den Kursbetrieb wieder aufnehmen. Wie die Unterallgäuer Volkshochschulen mitteilen, werden alle Teilnehmer, deren Kurse wieder stattfinden können, persönlich informiert. Die offenen Kursangebote können in diesem Semester leider nicht fortgeführt werden, bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Die VHS-Büros sind nun ebenfalls wieder für den Parteiverkehr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr in den Büros der VHS und der Integrationsberatung in Mindelheim. Weitere Besuchszeiten sind nach Vereinbarung möglich.

Das Rathaus in Bad Wörishofen ist noch geschlossen, sodass die Volkshochschule in der Kneippstadt bis auf Weiteres wie gehabt telefonisch und per E-Mail am Vormittag (9 bis 12 Uhr) erreichbar ist. Am Freitag haben die VHS-Geschäftsstellen geschlossen. (mz)

Informationen zu Öffnungszeiten und Interessantes aus der Welt der Volkshochschulen gibt es im Internet auf der Seite www.vhs-ua.de unter „Aktuelles“.