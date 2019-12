04:00 Uhr

Was es mit der Spende der Feuerwehr auf sich hat

Die Irsinger Feuerwehr spendet 200 Euro an den Kindergarten. Das hat aber eine kuriose Vorgeschichte.

Traditionell freuen sich die Kinder des Irsinger Kindergartens im Advent über ihren leuchtenden Christbaum im Garten – doch in diesem Jahr stand kein Christbaum vor der Tür. Normalerweise stellen die fleißigen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Irsingen den Baum im Advent auf und schmücken diesen. Heuer war zwar die Helferschar da – doch einer fehlte: der Baum.

Die Rechnung für dieses schwerwiegende Verhalten folgte unverzüglich an der gemeinsamen Weihnachtsfeier der Irsinger Vereine. Der Nikolaus persönlich machte die Feuerwehr für den fehlenden Baum am Kindergarten verantwortlich und „verdonnerte“ die Floriansjünger zu einem kostenlosen Glühwein- und Kinderpunsch-Ausschank am Kindergarten.

Die Feuerwehr Irsingen hatte nur 24 Stunden Zeit, den Abend zu organisieren

Den Erlös, so der „Nikolaus“, sollte dem Kindergarten zugutekommen. Doch die Feuerwehr hatte gar keine „Schuld“ am Terminverzug, der Baum war einfach noch nicht von der Gemeinde geliefert worden und so wurde Bürgermeister Christian Kähler gleich mit in den „Christbaumskandal“ hineingezogen. Unter diesem Druck erklärte sich der Rathauschef bereit, die Kosten für die Getränke am Glühweinabend zu übernehmen. Schnell wie die Feuerwehr...

Die Feuerwehr hatte lediglich 24 Stunden Zeit alles zu organisieren, um den Abend zu einem erfolgreichen Abend zu machen. Glühwein und Kinderpunsch sowie Kocher mussten beschafft werden, Tische und ein passendes Lagerfeuer sollten auch nicht fehlen.

Und wer die Männer und Frauen der Feuerwehr kennt weiß: Alles war pünktlich um 17.30 Uhr aufgebaut. Am Abend wurde das beliebte Heißgetränk an die Irsinger Bürgerschaft gegen Spende ausgegeben. Und dabei zeigte sich die Dorfgemeinschaft nachgiebig mit Wehr und Bürgermeister und spendete fleißig für den Kindergarten.

Jetzt freuten sich die Leiterin der Kindertagesstätte Irsingen, Andrea Rieger, über die Spende in Höhe von 205,40 Euro, des Feuerwehrvereins Irsingen, die dessen Vorsitzender Christian Mair und Bürgermeister Christian Kähler überreichten. (mz)

