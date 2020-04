11:00 Uhr

Wegen Corona: Zirkus in Buchloe gestrandet

Plus Die Artisten des Circus Alfons William sind in Not.

Von Alexandra Hartmann

Menschen stehen dicht gedrängt am Ticketschalter, stürmen zusammen in das Zelt und verfolgen mit großen Augen die Darbietungen von Artisten, Clowns und Dresseuren in der Manege: Der Zirkus-Alltag ist nicht gerade verträglich mit den geltenden Abstandsregelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Das Veranstaltungsverbot ist für viele schade, für Zirkus-Leute ist es eine Katastrophe, die ihre komplette Existenz bedroht. So ergeht es aktuell auch dem Circus Alfons William, der mitsamt Tieren und Wagen hinter dem V-Markt in Buchloe gestrandet ist.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen