Welche Adventsdeko unserer Leser gefällt Ihnen am besten?

Welche Weihnachtsdekoration unserer Leser mögen Sie am liebsten? Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und stimmen Sie ab.

Wir sind auf der Suche nach der schönsten Weihnachtsdeko der Region und haben unsere Leser aufgerufen, uns Fotos zu schicken. Herausgekommen ist eine Bildergalerie mit mehr als zwei Dutzend der besten Dekorationen, eine schöner als die andere – und mit viel Liebe gemacht.

Stimmen Sie ab für Ihre Lieblingsdekoration

Welche Dekoration gefällt Ihnen am besten? Eher eine Kombi aus altem Flohmarkt-Koffer mit modernen Elementen von Maria und Jürgen Sedelmaier aus Altensteig oder doch lieber die großen Waldfiguren von Harald Feigl aus Ettringen?

Annalena und Fiona finden die Deko ihres Opas Georg Wassermann aus Haselbach toll, Lisa Miller hat uns die Krippe geschickt, die ihre Mutter Sylvia in einen Holzstapel gestaltet hat – und das sind nur einige wenige Beispiele. Was mögen Sie am liebsten? Stimmen Sie ab bis Donnerstag, 17. Dezember, 15 Uhr:

Ob innen oder außen, klassisch-traditionell oder modern: So verschieden wie die Menschen ist auch ihre Adventsdeko. Stimmen Sie ab: Welche finden Sie am schönsten?

27 Bilder Stimmen Sie ab: Welche Adventsdeko gefällt Ihnen am besten? Bild: Mascha Brichta/dpa-tmn

