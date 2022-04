Stracke und Thomae im Interview: Ukraine-Krieg, steigende Lebensmittelpreise, Inflation, Allgäu

Plus Stephan Thomae und Stephan Stracke haben eine klare Vorstellung von Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg. Wie sie Verbraucher in Sachen Energie entlasten wollen.

Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind zunehmend auch im Allgäu zu spüren. Nun haben Russlanddeutsche mit einem Autokorso und russischen Flaggen protestiert, weil sie wegen des Kriegs angeblich diskriminiert werden. Dabei soll auch Sympathie für Putin bekundet worden sein. Muss unsere Gesellschaft das aushalten?