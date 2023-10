Amberg

06:30 Uhr

Amberg macht es seinen Senioren gemütlich

Plus Auch in Amberg soll ein Seniorenkonzept dafür sorgen, dass sich die älteren Dorfbewohner rundherum wohlfühlen. Eine Fragebogenaktion brachte neue Erkenntnisse.

Von Reinhard Stegen Artikel anhören Shape

Das Seniorenkonzept des Landratsamts unter Federführung von Hubert Plepla zieht weiter Kreise. Plepla koordiniert am Landratsamt Unterallgäu das Seniorenpolitische Gesamtkonzept. Jetzt nimmt das landkreisweite Projekt auch in Amberg mit der Bürgerwerkstatt Fahrt auf. Damit ist das knapp 1500 Einwohner zählende Dorf die 18. von insgesamt 52 Gemeinden im Unterallgäu, die konkret Lösungen anstreben auf die demografischen Herausforderungen einer verschobenen Altersstruktur.

Das Seniorenkonzept in Amberg stützt sich auf eine Fragebogenaktion

Bereits Ende 2022 hatte der Gemeinderat sich für das Angebot des Landkreises entschieden und mit einer Expertendiskussion die Initiative ergriffen. Per Fragebogen an alle Haushalte hatte das Landratsamt in Zusammenarbeit mit Anja Preuss von der afa (Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung) eine statistische Erhebung durchgeführt. Diese war mit 35 Prozent Rücklauf der ausgefüllten Fragebögen sehr gut angenommen worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen