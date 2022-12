Amberg

Ambergs Bürgermeister ist mit dem Heimat-Check ganz zufrieden

Plus Mit Platz 10 landet das Dorf im Landkreis-Vergleich im „gesicherten Mittelfeld“. Rathauschef Peter Kneipp sieht seine Gemeinde auf dem richtigen Kurs.

Was läuft gut, wo gibt’s Verbesserungsbedarf? Womit sind die Bürgerinnen und Bürger zufrieden, was fehlt ihnen speziell an ihrem Ort? Wie wohl fühlen sich die Schwaben in ihrer Heimat? Das wollten die Mindelheimer Zeitung und ihre Schwesterzeitungen im nördlichen Bayerisch-Schwaben und angrenzenden Oberbayern wissen. Erstmals gab es eine über den August laufende Online-Umfrage, den Heimat-Check. Dabei vergaben die Teilnehmenden in verschiedenen Bereichen Punkte von null als negativste bis zehn als positivste Bewertung. Weil sich in Amberg nur 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligt hatten, konnten keine wirklich repräsentativen Rückschlüsse gezogen werden. Amberg belegt im Vergleich der Regionen den zehnten Platz sowie in zehn von 14 abgefragten Kategorien einen überdurchschnittlichen Rang. Innerhalb von Amberg schneiden die Themen Sicherheit, Sauberkeit und Vereinsleben am besten ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

