Amberg

Ein kleiner Dorfladen mit großen Problemen in Amberg

Sabrina Zimmermann vor ihrem Dorfladen in Amberg. Ihr Geschäft wird in Amberg gut angenommen, doch sie hatte auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, mit denen sie so nicht gerechnet hatte.

Plus Viele Ambergerinnen und Amberger sind froh, wieder einen Laden im Dorf zu haben. Darüber freut sich Betreiberin Sabrina Zimmermann - doch sie hat auch Schwierigkeiten.

Einige Wochen ist es jetzt her, seit Sabrina Zimmermann ihren „Tante Mina´s Dorfladen“ in Amberg eröffnet hat. Im renovierten Gemeindehaus, in idyllischer Lage direkt am Dorfbach, können die Amberger seither Brot und Eier, Käse und Wurstwaren, Feinkost, Getränke und vieles mehr einkaufen. Eine Kundin an diesem Vormittag sagt: „Wir sind froh, dass es den Dorfladen gibt!“ Zwei weitere Kundinnen äußern sich ebenfalls positiv, auch über die Möglichkeit, frische Backwaren vor Ort zu erhalten.

Der Dorfladen in Amberg ist das einzige Lebensmittelgeschäft

Im kleinen Amberg gibt es keine andere Möglichkeit mehr, Lebensmittel vor Ort einzukaufen. Der neue Dorfladen von Sabrina Zimmermann ist ein Selbstbedienungsladen, unter der Woche und am Wochenende bis abends geöffnet. Das heißt, dass der Kunde sich seine Waren selbst aussucht, bei Bedarf wiegt, die Waren einscannt und mit EC-oder Kundenkarte oder auch bar an der Kasse bezahlt. An zwei Tagen pro Woche ist Sabrina Zimmermann für einige Stunden vor Ort, um die Kunden zu unterstützen und Kundenkarten auszustellen.

