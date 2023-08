Ein Spaziergang durch die Amberger Dorfgeschichte

An elf Stationen wird die geschichtliche Bedeutung des Ortes und der Gebäude in Amberg erklärt. Dabei gibt es einige Geheimnisse zu entdecken.

Schon bei der frühen Sammlung von Projektideen im Rahmen der Dorferneuerung spielte auch der Erhalt historischer Quellen, Orte und ein sie verbindender Weg eine Rolle. Nun wurde auch dieses Vorhaben verwirklicht. Jüngst trafen sich die Initiatoren und alle Beteiligten am Startpunkt des historischen Rundweges beim Dorfgemeinschaftshaus und veranstalteten einen gemeinsamen Spaziergang zu den insgesamt elf Stationen, wo Kunststofftafeln an Granitstehlen auf die geschichtliche Bedeutung des Ortes und Gebäudes verweisen. Manches liegt gar nicht so weit zurück aber droht bereits dem Vergessen anheim zu fallen. So hatte Amberg etwa eine Schmiede – das Gebäude steht noch -, die aber mit den technischen Umbrüchen in der Landwirtschaft und den dort eingesetzten Maschinen ihren Betrieb einstellen musste.

An elf Stationen wird auf die geschichtliche Bedeutung des Ortes und der Gebäude in Amberg verwiesen. Foto: Reinhard Stegen

Vom Schloss des Bartholomäus Welser ließen die Amberger keinen Stein übrig

Auch die noch intakte Viehwaage - längst im Ruhestand - erinnert an das dörfliche Leben, wie es gerade gestern noch zu sein schien. Der Weg führt dann zu einer kleinen Kapelle, deren Geschichte bereits im Dunkel liegt; auch die ältesten Einwohner Ambergs können dazu keine genauen Angaben machen. Anders sieht es bei der Mühle aus, die zwar nicht mehr in Betrieb ist, an die es bei einigen betagten Ambergern jedoch lebhafte Erinnerungen gibt. Vom Schloss des Bartholomäus Welser ließen die Amberger in den folgenden Jahrhunderten indessen keinen Stein auf dem anderen.

Einst stand es auf der Anhöhe neben der Kirche. Klaus Eschermann, ehemals Bevollmächtigter bei der Dorferneuerung und Hans Wagner, 2. Vorstand der Bürgergemeinschaft arbeiteten einen konkreten Plan für den Rundweg und die Stationen aus. Nun ging es nur noch um dessen Finanzierung. Hier konnte Amberg als eine der ILE-Gemeinden (integrierte ländliche Entwicklung) vom Förderprogramm „Regionalbudget 2023“ profitieren, das für Projekte, die dem überörtlichen Gemeinsinn dienen, Förderungen bis zu 10000 Euro vorsieht. Und so war Raphael Morhardt vom Amt für integrierte ländliche Entwicklung, der das Projekt betreute, beim offiziellen Rundgang zu den geschichtsträchtigen Orten in Amberg mit dabei.

