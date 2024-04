Hecke in Amberg gerät durch Funkenflug in Brand

Durch Funkenflug beim Flexarbeiten geriet eine Hecke in Amberg in Brand. Als das Feuer zu groß wurde, musste die Feuerwehr helfen.

Die Hecke eines Privatgrundstücks in Amberg ist am Samstag durch Funkenflug von Flexarbeiten in Brand geraten. Der Grundstückseigentümer versuchte vergeblich, die Flammen mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens an der Hecke gibt die Polizei mit rund 500 Euro an. (mz)