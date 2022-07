Hier schlägt das Amberger Herz

Plus Mit dem Dorfgemeinschaftshaus wurde ein lang gehegter Wunsch verwirklicht. Fast zwei Jahrzehnte lang beschäftigte er die Ambergerinnen und Amberger. Jetzt wurde gefeiert.

Bilderbuchwetter setzte der neuen Dorfmitte Ambergs die von Bürgermeister Peter Kneipp erhofften Glanzlichter auf – pünktlich zur Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses. Schöner hätten die äußeren Rahmenbedingungen nicht sein können.