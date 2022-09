Amberg

Technik aus der Antike lässt in Amberg das Schmutzwasser abfließen

Plus Der Gemeinderat setzt auf Freispiegelkanäle, ein Verfahren, das schon bei den alten Römern genutzt wurde. Wer den Saal im Dorfgemeinschaftshaus nutzen darf und was das dann kostet.

Von Reinhard Stegen

Amberg gehört wie auch Wiedergeltingen zu den Gemeinden im Landkreis, die zur Schmutzwasserentsorgung ein Vakuumsystem benötigen – zumindest in einigen Ortsteilen. Weil dieses Verfahren nicht nur technik-, sondern auch kostenaufwändig ist, versucht Amberg – wo möglich – es durch neue Freispiegelkanalabschnitte zu ersetzten. So wird eine Rohrleitung bezeichnet, in der Wasser allein durch die Schwerkraft zu einem tiefer gelegenen Endpunkt gelangt. Dabei handelt es sich um eine uralte Technik: Bekannt sind die heute noch in Teilen erhaltenen Fernwasserleitungen der Griechen und Römer in der Antike, die Aquädukte.

