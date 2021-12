Spannende Entdeckungstour durchs Hohe Schloss

Plus Der Bildband „Hohes Schloss – Wahrzeichen von Bad Grönenbach“ gewährt tiefe Einblicke in jeden Winkel des markanten Baudenkmals und bietet spannende Details.

Auf einem hohen Nagelfluhfelsen thront seit Jahrhunderten das Wahrzeichen von Bad Grönenbach: das Hohe Schloss. Dieses weithin sichtbare, markante Baudenkmal hat Matthias Manske jetzt in einem Bildband verewigt. Das Buch gewährt tiefe Einblicke in (fast) jeden Winkel des historischen Gemäuers, zeigt ungewöhnliche Perspektiven und spannende Details. Bebildert ist es mit bestechenden Fotos von Nadine und Louis Zuchtriegel.