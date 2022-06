Absage für Bad Wörishofens Gärten auf Zeit

Die beliebte Ausstellung „Blumenlust statt Alltagsfrust“ in der Fußgängerzone findet doch nicht statt. Der Grund dafür ist überraschend.

In Bad Wörishofens Fußgängerzone wird es heuer überraschend keine Ausstellung „Blumenlust statt Alltagsfrust“ geben. Der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen hat die seit Jahren beliebte Veranstaltung abgesagt.

Von Freitag, 17. bis Sonntag, 26. Juni sollten in der Kurpromenade im Herzen Bad Wörishofens wieder Gärten auf Zeit entstehen. Die jährliche Gartenausstellung „Blumenlust statt Alltagsfrust“ hatte in den Vorjahren immer viel Resonanz erfahren. Zehn Tage lang hätten Ausstellerinnen und Aussteller auch heuer kunstvolle Bepflanzungen und einfallsreiche Kreationen auf der Kurpromenade präsentieren können. Allerdings scheiterte die Ausstellung nun an zu geringem Interesse. Es gab bereits eine verlängerte Anmeldefrist, die am 31. Mai auslief. Doch auch das half nicht. „Der Kur- und Tourismusbetrieb bedauert sehr, dass die Gartenausstellung dieses Jahr mangels auszureichend eingegangener Anmeldungen abgesagt werden muss“, teilte das Amt nun mit. (mz, mhe)

