Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Als der Wörishofer Flugplatz eine eigene kleine Siedlung war

Anton Moser (Zweiter von rechts) vor einem Flugzeug auf dem damaligen Kriegsflugplatz in Bad Wörishofen. Moser kannte das Gelände so gut wie wenige sonst.

Plus Kaum jemand weiß so gut über den damaligen Kriegsflugplatz in Bad Wörishofen und die Anfänge der Gartenstadt Bescheid, wie Heinz Moser. Der Grund dafür war die besondere Aufgabe seines Vaters.

Von Helmut Bader

So genau kennt sich wohl kaum noch jemand in der Geschichte des Flugplatzes und den nachfolgenden Anfängen der Gartenstadt aus, wie der Gammenrieder Heinz Moser. Dies verwundert jedoch nicht, wenn man sich mit ihm unterhält. Heinz Mosers Vater Anton war nämlich während des gesamten Krieges als Angestellter am Flugplatz von Bad Wörishofen beschäftigt – und kannte Details, die den meisten Bürgerinnen und Bürgern verborgen blieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .