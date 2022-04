Bad Wörishofens Tulpentag mit glanzvollem Finale

Der ein Kilometer lange Tulpenpfad führt ins Kurhaus von Bad Wörishofen, wo bis in die Morgenstunden getanzt wurde.

Die Kneippstadt liegt an einem Blütenmeer. Diesen Eindruck gewannen am Wochenende alle, die entlang des einen Kilometer langen Tulpenpfades durch Bad Wörishofen flanierten oder beim traditionellen Tulpenball bis in die frühen Morgenstunden tanzten. Die Stadtgärtnerei hatte ganze Arbeit geleistet, den Kursaal mit 2000 Tulpen geschmückt und dafür gesorgt, dass das Ballvergnügen auch zum einem Fest für die Augen wurde.

Wie gewohnt, überreichte die Tanz-und Showband „Voice“ zum Entree den Gästen einen mit „Tulpen aus Amsterdam“ gebundenen musikalischen Frühlingsstrauß. „Nicht nötig“, feixte da ein flotter Tänzer. „Die aus Wörishofen tun es auch.“ Mit einem Tusch wurde Bürgermeister Stefan Welzel begrüßt. Dem Rathauschef sah man die Freude an, dass wie er sagte „es in Wörishofen wieder mal richtig rund geht und das kulturelle Leben an Fahrt gewinnt“. Der Bürgermeister gab die Losung des Abends aus: „Tanzen, Spaß haben bis weit nach Mitternacht.“

Die Turniertänzer Beate und Erich Fenster genossen ebenfalls den Tulpenball. Foto: Franz Issing

Freude und Begeisterung klang auch im Grußwort des Frontmannes der Band „Voice“ an. „Sie können es sich nicht vorstellen, wie froh wir sind nach langer Zwangspause wieder vor einem Publikum spielen zu können“, bemerkte er und scherzte: „Schließlich haben wir drei Jahre geübt.“ Zwischen Sitzen und Schwitzen bei Walzer, Tango, Cha, Cha, Cha und Rock‘n’Roll sorgten Caterer Florian Lerf und sein Team für das leibliche Wohl der Gäste. Sehr beliebt ist der Tulpenball in einer eigenen Whatsapp-Gruppe mit dem Titel „Tulpenball“ aus Augsburg. „Wir schätzen an diesem Event besonders das wunderschöne Ambiente und die tolle Musik“, verrät Romana Frömmelt während einer Tanzpause. Auch Fritz Blei aus Wörishofen schwärmt in höchsten Tonen. „Der Tulpenball ist ein absolutes Highlight“, sagt er und erzählt, das er seine Tanzpartnerin erst vor einer Woche kennengelernt und sie gleich nach Wörishofen eingeladen habe.

Die Band „Voice“ sorgte beim Tulpenball für Stimmung. Foto: Issing

Die fetzige Musik lockte auch Erich Fenster, den bayerischen Meister in Standard und lateinamerikanischen Tänzen und seine Frau Beate, die Vorsitzende des TSC Bad Wörishofen, auf die Tanzfläche. Das Ehepaar Fenster nahm seit 1971 an nahezu 1000 Meisterschaften teil und schaffte es meist bis ins Finale und holte viele Titel. „Es ist schön, mal wieder bei guter Musik und ohne Maske tanzen zu können“, sagt Beate Fenster, die acht Paare aus dem TSC für den Tulpenball „rekrutiert“ hat. Auch Ulrike Lutz und Friedrich Heyder aus Bad Kissingen haben sich für den Ball in Schale geschmissen. Auf der Rückreise aus dem Osterurlaub haben sie in Wörishofen Station gemacht. Das Paar ist beeindruckt von der Verlängerung des Tulpenpfades in den Kursaal und von der Musik. Zur Feier des Tages hat sich Friedrich Heyder eigens seine Tulpenkrawatte umgebunden. Doch damit nicht genug des Lobes für das Ballvergnügen. Fünf Freundinnen aus Stuttgart hatten sich zu einem Mädelsausflug in Wörishofen verabredet.

Als sie vom Tulpenball erfuhren, hielt sie nichts mehr im Hotel. Sie stürzten sich ins Getümmel, fanden Musik und Stimmung „berauschend“ und posierten hinter einem mit Tulpen geschmückten Rahmen für ein Erinnerungsfoto. Und während die Kapelle den Song „Nachts sind alle Katzen grau“ intonierte, flüsterte ein Kavalier seiner Angebeteten ins Ohr „tanze mit mir in den Morgen“.

