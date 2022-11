Bad Wörishofens Wirtschaftspreis geht an Microstep

Das Wirtschaftsforum Bad Wörishofen zeichnet innovatives Unternehmertum aus. Von dem Preis profitiert diesmal auch Bad Wörishofens Feuerwehr.

Zum zehnten Mal verlieh das Wirtschaftsforum den Wirtschaftspreis der Stadt Bad Wörishofen an ein innovatives ortsansässiges Unternehmen. Die Microstep Europa GmbH ist diesmal der Preisträger. Um der Region etwas zurückzugeben, verdoppelte Microstep das Preisgeld und spendet es einem gemeinnützigen Zweck.

„Global denken und lokal handeln“ ist für Bürgermeister Stefan Welzel ein Schlüsselsatz, den auch die neuen Preisträger beherzigen würden. Welzel überreichte Igor Mikulina und Johannes Ried den mit 1000 Euro dotierten Wirtschaftspreis.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 ist die Microstep Europa GmbH in Bad Wörishofen ansässig. 2007 kam eine weitere Niederlassung in Dorsten (Nordrhein-Westfalen) hinzu.

Das Unternehmen gehört zur Microstep Gruppe, die in den 90er Jahren im slowakischen Bratislava gegründet wurde. Microstep gehört nach eigenen Angaben mittlerweile zu den weltweit führenden Herstellern CNC-gesteuerter Schneidsysteme gehört. CNC steht für Computerized Numerical Control – es handelt sich um Werkzeugmaschinen, die durch Steuerungstechnik auch komplexe Werkstücke mit hoher Präzision automatisch herstellen können. Microstep entwickelt und produziert für internationale Kunden Plasma-, Autogen-, Laser- und Wasserstrahl-Schneidsysteme.

Die Preisträger verdoppeln das Preisgeld und spenden die Summe der Feuerwehr Bad Wörishofen

„Und schon haben wir einen Bezug zu Kneipp“, sagte Welzel mit einem Augenzwinkern in Bezug auf den Einsatz von Wasser. Den Wirtschaftspreis der Stadt Bad Wörishofen zu bekommen, bedeutet den Geschäftsführern nach eigner Aussage viel. Man wolle deshalb etwas an die Region zurückgeben, taten die Preisträger beim Festakt in der Sparkasse kund. Das Preisgeld werde deshalb verdoppelt, das Geld erhält dann die Freiwillige Feuerwehr Bad Wörishofen.

Lesen Sie dazu auch

Das waren die bisherigen Gewinner des Bad Wörishofer Wirtschaftspreises

Der Wirtschaftspreis hat bereits Tradition. Das Wirtschaftsforum, bestehend aus der Stadt Bad Wörishofen, der Mindelheimer Zeitung, der Sparkasse Schwaben-Bodensee und dem Parkhotel, verlieh ihn bereits das zehnte Mal. Peter Holzmann, Petra und Joachim Löwenthal, Josef und Jörg Wund, Thomas Maier, Strobel Fensterbau, der Kneippärztebund, Friedrich Barth, Dieter Glass und Arno Müller waren die Preisträger seit dem Jahr 2011. Welzel lobte auch das Format, in dem der Wirtschaftspreis übergeben wird. Bei einem „Come together“ mit den aktuellen und ehemaligen Preisträgern, Vertretern des Wirtschaftsforums und geladenen Gästen bestand die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung.

"Krisen kommen immer wieder, es gilt durchzuhalten", empfiehlt Festredner Einögg

Christian Einögg, Vertriebsdirektor der Deka Bank, hielt einen Vortrag zum Thema „Kapitalmärkte, aktuelle wirtschaftliche Situation und Anlagemöglichkeiten“. Trotz Inflation, Zinsanstieg, Energiekrise, Russlands Überfall auf die Ukraine und China-Lieferketten-Schwierigkeiten rät er, nach vorne zu schauen. „Krisen kommen immer wieder, es gilt durchzuhalten“, sagte er und betonte, dass Deutschland wohl unvermeidlich in eine Rezession schlittern werde, die Weltwirtschaft jedoch weiter wachse. Auch die Energiepreise seien zwar in Deutschland erheblich gestiegen, das gelte aber längst nicht für die ganze Welt.

Eine Übersicht über das Pro-Kopf-Geldvermögen in ausgewählten Ländern zeigte Deutschland abgeschlagen auf dem 18. Platz. Auch Österreich stehe mit Platz 16 besser da, an erster Stelle war die USA zu sehen.

40 Prozent des deutschen Geldvermögens sei in niedrig verzinste Anlagen investiert, berichtete Einögg. Er selbst hat nach eigenen Angaben 100 Prozent seiner Geldanlagen dagegen in Aktien investiert – weil er an das Unternehmertum glaube.

Langfristig sei ein gut gestreutes Depot eine sehr gute Wahl, findet Einögg.