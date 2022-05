"Blumenlust statt Alltagsfrust": Wer will einen Garten auf Zeit gestalten?

Wer das Garteln liebt, kommt bei der Bad Wörishofer Veranstaltung "Blumenlust statt Alltagsfrust" auf seine Kosten. Letzte Chance zur Anmeldung.

Bunt, blühend und duftend wird es von Freitag, 17. bis Sonntag, 26. Juni bei „Blumenlust statt Alltagsfrust“ in Bad Wörishofen. Zum wiederholten Mal verwandelt sich die Innenstadt in ein Paradies für Blumen- und Gartenfreunde. Zehn Tage lang präsentieren Vereine sowie Gruppen kunstvolle Bepflanzungen und einfallsreiche Kreationen auf der Kurpromenade (Kneippstraße) vom Luitpold-Leusser-Platz bis zur Bürgermeister-Stöckle-Straße.

Im Vorfeld können sich Interessierte noch auf ein Beet bewerben, welches dann mit Schaufel, Rechen und viel Liebe nach einem gemeinsam gewählten Thema gestaltet werden darf.

So kann man sich für "Blumenlust statt Alltagsfrust" bewerben

Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Wer noch dabei sein will, hat dazu heute die letzt Chance. Noch bis zum 23. Mai können Anmeldungen beim Kur- und Tourismusbetrieb abgegeben werden, telefonisch auch unter der Nummer 08247/9933-23 oder per Mail an veranstaltung@bad-woerishofen.de. Jeden Sonntag haben die Betreiber der Beete die Möglichkeit sich vor Ort zu präsentieren, um in persönlichen Gesprächen mit den Besuchern Fragen zu beantworten und ihre Ideen zu zeigen. Wie bereits bei den vergangenen Gartenausstellungen, werden die schönsten „Gärten auf Zeit“ bewertet und die Hobbygärtner für ihre Arbeit belohnt. (mz)