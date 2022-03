Den eigenen Genen auf die Sprünge helfen: Start in die Gesundheitstage

Plus Bad Wörishofens Gesundheitstage zeigen zum Auftakt erstaunliche Ergebnisse aus der Molekularbiologie. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek kündigt Herz-Kampagne an.

Wie man den inneren Schweinehund überlistet, bei guter Gesundheit alt werden kann und länger lebt, hat Professor Adalbert Keller in der Arbeit Pfarrer Sebastian Kneipps studiert. Bad Wörishofen erinnert heuer an den 125. Todestag des heilkundigen Pfarrers. Bei der Auftaktveranstaltung der neunten Gesundheitstage im Kurtheater legte Keller den Gästen Kneipps Ordnungstherapie dringend ans Herz – und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek wartete sogar mit einer ganz eigenen Herzensangelegenheit auf.