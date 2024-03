Die Vorfreude auf Ostern trotz jeder Witterung

Plus Das Osterbrunnenfest musste im Kurtheater verlegt werden. Ostereiermarkt und verkaufsoffener Sonntag waren wieder Publikumsmagneten - da tat auch das kühle Wetter keinen Abbruch.

Ei, Ei, Ei - das nasskalte Wetter wirbelte das Palmwochenende in der Kneippstadt durcheinander. Buchstäblich ins Wasser fiel in diesem Jahr das traditionelle Osterbrunnenfest. Beim Kneippstädter Ostereiermarkt im Kurhaus wurde deutlich, welche filigranen Kunstwerke aus den zerbrechlichen Eitern werden können.

Zu einem virtuellen Besuch der 16 Osterbrunnen in der Stadt lud mit schmissigen Melodien die Musikkapelle Stockheim ins Kurtheater ein. Die Standkonzerte an den einzelnen Wasserspendern fielen wegen schlechten Wetters buchstäblich ins Wasser.

Die Besucher kamen schon zur Eröffnung der zweitägigen Veranstaltung in Scharen und traten sich buchstäblich auf die Füße. Sie waren voll des Lobes für die 60 Aussteller aus ganz Deutschland und lobten deren Kreativität über den grünen Klee.