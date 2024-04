Bad Wörishofen

Ein perfekter Maibaum-Tag in Bad Wörishofen

Plus Der Wörishofer Maibaum-Gigant steht. Bei schönstem Wetter wurde die 42 Meter hohe und über drei Tonnen schwere Fichte liebevoll vom Trachtenverein verziert und aufgestellt.

Von Kathrin Elsner

Georg Stubenvoll steht mit seinen Söhnen Filip und Markus vor dem geschnitzten Maibaum und strahlt. "Wenn man den Maibaum aufstellt, fängt für uns das Jahr an", sagt er und dann plattelt die Familie zur Musik der Irsinger Musikanten einfach in Arbeitskleidung los. Bei schönstem Wetter wurde die 42 Meter hohe und 3,1 Tonnen schwere Fichte liebevoll vom Trachtenverein verziert und mithilfe eines Krans aufgestellt.

"Der beste Teil ist, dass nichts passiert", sagt der elfjährige Filip und läuft mit den anderen Helfern konzentriert neben der mächtigen Fichte her. Die Irsinger Musikanten fahren dem Maibaum auf einem festlich geschmückten Wagen voraus und sorgen für Stimmung. Der siebenjährige Markus strahlt mit der Sonne um die Wette und legt in seiner übergroßen Warnweste am Straßenrand spontan einen Schuhplattler hin. Zahlreiche Passanten winken und zücken ihre Smartphones, um den besonderen Moment festzuhalten. Und dann ist das erste Teilstück durch die Wörishofer Innenstadt auch schon geschafft. Als Belohnung wartet ein kühles Helles auf die Aktiven, bevor es zum Guggerhaus weitergeht. Gar nicht so einfach, mit der 42 Meter langen Fichte um die Kurven zu kommen.

