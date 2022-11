"Ein Pfarrer hilft Millionen": Filmschatz in Bad Wörishofen gerettet

Plus Erneut bringt Michael Scharpf einen längst verloren geglaubten Film aus Bad Wörishofens Vergangenheit ans Licht. Kommissar Zufall half mit.

Eine Zeitreise in die Vergangenheit unternahm erneut Michael Scharpf, der Vorsitzende des Verschönerungsvereins, mit Besuchern im wieder fast vollständig gefüllten Guggerhaus. Auf Einladung der Kurdirektion ging es dabei um den 1958 entstandenen Film „Ein Pfarrer hilft Millionen“.