Eishalle, Brunnen, Rathaus: Wie spart man am besten Energie ein?

Plus Der Umweltbeirat von Bad Wörishofen will angesichts der Energiekrise Einspartipps erarbeiten. Das gestaltet sich schwierig.

Wie können Bad Wörishofens Bürgerinnen und Bürger angesichts der Gaskrise möglichst effizient Energie sparen? Auf diese Frage wollte der neue Umweltbeirat eine Antwort finden. Schnell wurde klar: Das wird nicht einfach. Deutlich wurde auch, dass bei diesem Thema die Stadtverwaltung selbst eine Vorreiterrolle einnehmen müsse – und erneut ging es um die Eishalle, die soviel Strom verbraucht, wie 50 Haushalte.