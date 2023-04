Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Etwas ganz Besonderes: Die kleine Justina wird in der Osternacht getauft

Plus Die Osternacht in der Kirche St. Justina wird in diesem Jahr eine ganz besondere. Das am 28. März geborene siebte Kind von Familie Schmid wird auf den Namen Justina Maria getauft.

Von Kathrin Elsner

„Dass die Taufe von Justina in der Osternacht stattfindet, ist etwas ganz Besonderes“, sagt Anna Schmid und strahlt. Dass das siebte Kind und jüngste Familienmitglied in der Stadtpfarrkirche St. Justina auf den Namen der Kirchenpatronin getauft wird, freut auch Pfarrer Andreas Hartmann, der zum ersten Mal in seinem Leben in der Osternacht ein Kind taufen wird. Wir haben die sympathische Großfamilie besucht.

Justina ist noch so klein, dass sie in das Steckkissen passt und auf dem Taufkissen der Familie einfach zauberhaft aussieht. Foto: Kathrin Elsner





