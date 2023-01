Fast 18.000 Menschen leben in Bad Wörishofen

Bad Wörishofen wächst weiter. Bei der Zahl derNeugeborenen gibt es ebenfalls einen neuen Rekord.

Die größte Stadt des Landkreises Unterallgäu wächst weiter. Die Zahl der Einwohner in Bad Wörishofen steigt auf knapp 18.000. Das gab Bürgermeister Stefan Welzel am Montag bekannt. 17.988 Menschen lebten demnach zum Stichtag 31. Dezember in Bad Wörishofen.

Wie Welzel mitteilt, ist die Einwohnerzahl in Bad Wörishofen im Vergleich zum Jahr 2021 um 390 gestiegen. Das entspreche einem Zuwachs von 2,2 Prozent. Alleine in der Kernstadt leben mittlerweile 10.112 Menschen. „Die Statistik zeigt, dass die Kneippstadt gerade auch für Familien attraktiv ist“, teilt die Stadt mit. So mache der Zuwachs bei den unter 35-Jährigen rund zwei Drittel des Gesamtwachstums aus. Vor allem stiegen die Zahlen im Gewerbegebiet von 339 im vergangenen Jahr, auf 517 im Kalenderjahr 2022. Die Kernstadt konnte 175 Personen mehr verzeichnen. Die weiteren Ortsteile blieben mit ihren Zahlen weitestgehend konstant.

Bad Wörishofen werden zusehends attraktiver für Familien, findet Bürgermeister Stefan Welzel

„Wir haben familienfreundliche Rahmenbedingungen geschaffen“, findet der Bürgermeister. „Zusammen mit unserem breit gefächerten Kulturangebot, der hervorragenden Infrastruktur und einer ausgezeichneten geopolitischen Lage, wird unser Ort zunehmend auch für Familien interessant.

Dazu passt mit 145 ein neuer Rekord bei der Zahl der Neugeborenen, was den Bürgermeister besonders freut. Im gleichen Zeitraum sind 248 Personen verstorben. Weiterhin hoch ist die Fluktuation in der Stadt. 1398 Wegzügen standen 1928 Zuzüge gegenüber. Die beiden ältesten Bürger Bad Wörishofens sind Jahrgang 1920, gleich vier weitere Wörishoferinnen und Wörishofer können heuer ihren 100. Geburtstag feiern.

In Bad Wörishofen leben mittlerweile 3818 ausländische Staatsbürger aus 92 Ländern

Bad Wörishofen bleibt zudem eine international geprägte Stadt. 3818 ausländische Staatsbürger leben hier, aus 92 Ländern, das sind mehr als 400 Menschen mehr als im Jahr zuvor.

