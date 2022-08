Bad Wörishofen

Frische Produkte und erfrischende Gespräche in Bad Wörishofen

Alexandra Singer vom „Schützenbäck“ in Erkheim ist selbst noch nicht so lange auf dem Markt, hat aber bereits ihre Stammkunden.

Plus Vor 30 Jahren wurde um den Wochenmarkt in Bad Wörishofen gerungen. Heute ist er nicht mehr wegzudenken.

Von Helmut Bader

Es war – wie schon so oft in Bad Wörishofen – auch bei der Gründung eines Wochenmarktes in der Kneippstadt, vor 30 Jahren keine leichte Geburt. Man denke nur an die Umgehungsstraße zwischen Gartenstadt und Stadt oder bei der Turnhalle, um nur zwei Beispiele zu nennen. Meist erst nach langen Diskussionen konnte etwas geschaffen werden, was letztendlich dem Wohle der Stadt diente und sich danach als etwas Gutes herausstellte. Auch beim Wochenmarkt, den die damalige Sozialreferentin Ruth Detmar initiierte, gab es lange Diskussionen. Braucht man so etwas überhaupt? Schadet es den einheimischen Geschäften und vor allem, wo soll er stattfinden? Angedacht war unter anderem zunächst als Standort der Klosterhof.

