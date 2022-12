Großzügiges Weihnachtsgeschenk für Wörishofer Vereine

Die Barbara-Wimmelmann-Stiftung unterstützt 35 Vereine aus Bad Wörishofen. Hinter dem Geldsegen steht eine tragische Geschichte.

Zu Heiligabend gab es für die Vereine von Bad Wörishofen eine besondere Bescherung. Dahinter steht eine berührende Geschichte.

35 Kneippstädter Vereine wurden diesmal mit Geldspenden der Barbara-Wimmelmann-Stiftung bedacht. In einer gemeinsamen Sitzung hatten die Verantwortlichen zuvor beschlossen, dass in diesem Jahr insgesamt 15.000 Euro an Institutionen gespendet werden, die sich in der Jugendarbeit sowie in der Brauchtumspflege einbringen, oder sich in sozialen und karitativen Bereichen engagieren.

Alle Anträge der Wörishofer Vereine konnten berücksichtigt werden

Das Schöne dabei war: Niemand ging leer aus. Stiftungsratsvorsitzender Bürgermeister Stefan Welzel freute sich, dass alle Anträge berücksichtigt werden konnten. Vertreterinnen und Vertreter nahmen am 34. Todestag von Barbara Wimmelmann die Zuwendungsbescheinigungen, im Beisein von Stiftungsvorstand Ulrike Schötz und den beiden Stiftungsräten Albert Wanner und Günther Brüch, entgegen. So wurden aus Bad Wörishofen und den Ortsteilen Sport-, Musik- und Faschingsvereine ebenso mit einer Spende bedacht wie Kirchengemeinden, örtliche Museen, der Heimat- und Trachtenverein Alpenblick oder der Stamm-Kneipp-Verein.

Zeit ihres Lebens lag Stifterin Hannelore Wimmelmann die Förderung der Jugend und der Heimat sehr am Herzen. Die Inhaberin eines Trachtengeschäfts gründete zum Gedenken an ihre einzige Tochter Barbara, die am 13. Juli 1981 bei einem Autounfall mit 22 Jahren ums Leben kam, eine Stiftung. Nach schwerer Krankheit verstarb Hannelore Wimmelmann am 23. Dezember 1988 im Alter von 55 Jahren. Ihr gesamtes Vermögen brachte sie in die Barbara Wimmelmann-Stiftung ein.

Barbara Wimmelmann kam bei einem Autounfall ums Leben. Foto: er

In den vergangenen 33 Jahren hat die Barbara-Wimmelmann-Stiftung rund 300.000 Euro gespendet

Dazu gehören auch Immobilien, die in den 1950er Jahren in Bochum erbaut wurden. Die Mietüberschüsse werden als Spenden ausgeschüttet. Seit der Gründung der Barbara-Wimmelmann-Stiftung vor 33 Jahren wurden knapp 300.000 Euro gespendet.

Bürgermeister Welzel bezeichnete die Förderung als einen wertvollen Beitrag für das gesellschaftliche Leben der Kneippstadt und bedankte sich bei den Vereinsvertretern für ihr ehrenamtliches Engagement. Die Vereine selbst halten das Gedenken an die Stifterin wach. Deshalb gibt es im Jahresverlauf Turniere wie den Wimmelmannpokal.