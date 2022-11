Herzensangelegenheiten an Bad Wörishofens Heilig-Geist-Kapelle

Für viele Menschen ist die kleine Kapelle in Bad Wörishofen ein Kraftort. Davon zeugt nun eine besondere Allee.

Wolfgang Teichmann war gerührt, als die Silberweide gepflanzt wurde, für die er die Baumpatenschaft übernommen hatte. Er sei mit seiner verstorbenen Ehefrau Martha oft in der Heilig-Geist-Kapelle gewesen und habe nach ihrem Tod viel Trost an diesem besonderen Ort erfahren, erzählte er. Es ist einer von zehn Bäumen einer besonderen Allee, die zur Kapelle führen. Sie ist für viele nicht nur Ausflugs- ziel sondern auch Kraftort.

Auch Türkheims Altbürgermeister Silverius Bihler wurde Baumpate – er hatte die Patenschaft von seinen Freunden zum 70. Geburtstag geschenkt bekommen und freute sich über seine Stieleiche. Kapellen-Erbauer Werner Niklas war begeistert, dass die Aktion auf so viel Resonanz gestoßen war. Die Baumpatenschaften seien innerhalb kürzester Zeit vergeben gewesen, erzählte er, „wir hätten noch rund 70 Bäume mehr pflanzen können“.

Leicht hätten sich auch 70 weitere Patinnen und Paten für die Allee an der Heilig-Geist-Kapelle gefunden

Fragt sich, was Schwiegersohn Harutaka Jäger dazu gesagt hätte, der eigens aus Düsseldorf anreiste, um mit Enkelsohn Robin Reichow die rund 80 Kilogramm schweren Bäume mit Wurzelballen aus dem Anhänger zu hieven und mit zahlreichen anderen Helfern zu pflanzen.

Zu den Paten gehörten auch Marieluise Vorwerk und Hans Kania. „Eine super Idee“, sagte Kania, der lobende Worte für die Initiative fand.

„Wir leben in einer Zeit, in der wir in die Tat kommen müssen und Herr Niklas ist jemand, der die Initiative ergreift“, freute sich Alexander Siebierski, der Vorsitzende der Bund Naturschutz Ortsgruppe Bad Wörishofen.

Lesen Sie dazu auch