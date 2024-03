Bad Wörishofen

Hundekotbeutel und Müllfrevel stinken nicht nur dem Stadtgärtner

Plus Gibt es in der Kneippstadt zu wenig Mülleimer? Pro Jahr fallen 60 Tonnen Müll an. Auch achtlos zurückgelassene Beutel mit Hundekot machen Stadtgärtner Andreas Honner und seinem Team viel Arbeit.

Von Karin Donath

Sollen die Baum- und Beetpatenschaften weitergeführt werden und gibt es in der Stadt zu wenig Mülleimer? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Umweltbeirat des Stadtrates Bad Wörishofen in seiner jüngsten Sitzung. Ein großes Ärgernis für Stadtgärtner Andreas Honner sind die Hundekotbeutel, die einfach am Weg liegen gelassen würden. „Insgesamt leeren wir an circa 350 Tagen im Jahr 284 Papierkörbe, acht Mülleimer bei den Hundekotspendern und betreuen 14 Wertstoffinseln.“

284 Abfalleimer gibt es derzeit in Bad Wörishofen. Offenbar immer noch zu wenige, denn immer wieder landet Müll in der Natur. (Symbolbild) Foto: Nadine Ballweg

Pro Jahr fallen 60 Tonnen Müll an, die Kosten belaufen sich auf etwa 20.000 Euro im Jahr. Die Anzahl der Papierkörbe sei das absolute Maximum, mehr Abfalleimer könnten mit dem zur Verfügung stehenden Personal nicht mehr entleert werden. Während Helmut Lemke die Ansicht vertrat, dass die Kurstadt langsam verdrecke, widersprach Hannes Weber mit dem Argument, dass im Wald mehr Müll liege als auf der Kneippstraße.

