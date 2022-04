Bad Wörishofen

Insolvenzverwalter beleuchtet Hintergründe der Nussbaum-Pleite

Plus Die überraschende Insolvenz von Nussbaum erregte viel Aufmerksamkeit. Für die Gläubiger hat der Insolvenzverwalter keine guten Nachrichten.

Von Helmut Bader

Die Firma Nussbaum Metallhandel im Kneippstädter Gewerbegebiet ist endgültig Geschichte. Das macht Insolvenzverwalter Konrad Menz deutlich. Am 1. März 2021 war das Insolvenzverfahren über die Firma eröffnet worden. Lange Zeit sah es so aus, als könne diese an einen neuen Investor weitergegeben werden, womit die rund 25 Arbeitsplätze gerettet worden wären. Doch letztendlich erwies sich dies als Trugschluss. Am 31. August 2021 lief die letzte Produktion bei Nussbaum noch vom Band, doch am 30. November war endgültig Schluss. Bereits am 1. Dezember zog die Firma Hallingers Schokoladenmanufaktur in das Gebäude ein. Diese nutzt das Gebäude derzeit zusätzlich zum Unternehmenssitz in Landsberg. Zuvor konnte Menz noch das Inventar der Firma Nussbaum verkaufen.

