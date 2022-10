Jahresausstellung in Bad Wörishofen bietet ein faszinierendes Spiel mit dem Licht

Plus Dem neuen Kunstvereins-Vorsitzenden Peter Schmid gelang gleich ein großer Wurf. 54 Künstlerinnen und Künstler zeigen Werke in Bad Wörishofen.

Peter Schmid hat nicht zu viel versprochen, als er, ankündigte, mit seinem Team die Kunstszene in und um die Kurstadt neu zu beleben. Mit der Jahresausstellung des Kunstvereins Bad Wörishofen gelang dem Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Harald Bos ein großer Wurf.