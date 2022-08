Kinder aus dem Unterallgäu singen für Zusammenhalt

Plus Beim Unterallgäuer Kindersingen in Bad Wörishofen bieten die Nachwuchschöre ein buntes und fröhliches Programm.

Endlich war es wieder soweit. Nach den Corona-Auflagen der vergangenen Jahre trafen sich jetzt wieder sechs Kinderchöre des Sängerkreises Unterallgäu zu einem musikalischen Stelldichein im Kursaal von Bad Wörishofen.